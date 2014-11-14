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Расписание матчей
Евро-2024
Румыния - Северная Ирландия
Румыния - Северная Ирландия: обзор матча 14 ноября 2014
Румыния
14.11.2014, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 4 тур
2 : 0
Завершен
Северная Ирландия
74'
П. Папп
79'
П. Папп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Северная Ирландия
Замена
О. Хобан
️️️️
Г. Торже
80'
ГОЛ! 2:0!
П. Папп
Пас отдал
Л. Сынмэртян
79'
78'
Замена
Б. МакКэй
️️️️
К. Эванс
Желтая карточка
А. Максим
77'
ГОЛ! 1:0!
П. Папп
Пас отдал
Р. Рац
74'
63'
Замена
С. Клинган
️️️️
Н. МакГинн
Замена
А. Максим
️️️️
К. Тэнасе
58'
52'
Желтая карточка
К. Лафферти
Желтая карточка
М. Пинтилий
47'
Замена
К. Кешеру
️️️️
Б. Станку
46'
45'
+1
Желтая карточка
К. МакЛафлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
2
Паул Папп
ПЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
11
Габриэль Торже
ЦП
17
Лучан Сынмэртян
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
22
Ласло Сепси
ЛЗ
4
Срджан Лукин
ЦЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
5
Овидиу Хобан
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
17
Эрик Бикфалви
АП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Бен Ривс
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
14
Сэмми Клинган
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Билли МакКэй
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
4-4-2
12
Тэтэрушану
3
Рац
21
Кирикеш
21
Григоре
2
Папп
10
Тэнасе
17
Сынмэртян
8
Пинтилий
11
Торже
8
Кипчиу
19
Станку
3-2-3-1
12
Кэрролл
3
МакГиверн
2
МакЛафлин
13
Эванс
18
Хьюз
4
Маколи
16
Норвуд
0
Брант
7
МакГинн
10
Лафферти
11
Торже
5
Хобан
5
Хобан
11
Торже
10
Тэнасе
10
Максим
10
Максим
10
Тэнасе
19
Станку
13
Кешеру
13
Кешеру
19
Станку
13
Эванс
9
МакКэй
9
МакКэй
13
Эванс
7
МакГинн
14
Клинган
14
Клинган
7
МакГинн
Остались в запасе
Румыния
Северная Ирландия
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
22
Ласло Сепси
ЛЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
17
Эрик Бикфалви
АП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
22
Бен Ривс
ЦП
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
20
Мэттью Лунд
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
23
Силвиу Лунг
ВР
22
Ласло Сепси
ЛЗ
4
Козмин Моци
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
14
Андрей Препелицэ
ОП
17
Эрик Бикфалви
АП
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
22
Бен Ривс
ЦП
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
20
Мэттью Лунд
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Ангел Иордэнеску
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Румыния - Северная Ирландия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Национальный
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