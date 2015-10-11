Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Финляндия - Северная Ирландия
Финляндия - Северная Ирландия: обзор матча 11 октября 2015
Финляндия
11.10.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 10 тур
1 : 1
Завершен
Северная Ирландия
87'
П. Араюри
31'
К. Кэткарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Северная Ирландия
ГОЛ! 1:1!
П. Араюри
Пас отдал
К. Хямяляйнен
87'
79'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
К. Лафферти
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
Р. Шуллер
79'
71'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Н. МакГинн
Замена
Т. Пукки
️️️️
Б. Садик
66'
51'
Замена
К. МакЛафлин
️️️️
П. МакНэйр
Замена
Р. Лод
️️️️
А. Ринг
44'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Кэткарт
Пас отдал
Н. МакГинн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Вилле Яласто
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
6
Юхани Ояла
ЦЗ
17
Сакари Маттила
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
16
Оливер Норвуд
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Кари Аркивуо
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Бен Ривс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Билли МакКэй
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
19
Джейми Уорд
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
4-4-2
1
Градецки
5
Яласто
2
Араюри
6
Ояла
18
Уронен
17
Маттила
11
Шуллер
14
Спарв
19
Ринг
9
Садик
20
Похьянпало
3-2-4-1
1
МакГоверн
4
Маколи
6
Бэйрд
17
МакНэйр
14
Даллас
20
Кэткарт
0
Брант
8
Дэвис
7
МакГинн
16
Норвуд
10
Лафферти
11
Шуллер
21
Хямяляйнен
21
Хямяляйнен
11
Шуллер
19
Ринг
8
Лод
8
Лод
19
Ринг
9
Садик
10
Пукки
10
Пукки
9
Садик
17
МакНэйр
2
МакЛафлин
2
МакЛафлин
17
МакНэйр
7
МакГинн
3
Фергюсон
3
Фергюсон
7
МакГинн
10
Лафферти
21
Магеннис
21
Магеннис
10
Лафферти
Остались в запасе
Финляндия
Северная Ирландия
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Кари Аркивуо
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
22
Бен Ривс
ЦП
9
Билли МакКэй
ЦФ
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
19
Джейми Уорд
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
13
Кари Аркивуо
ЦП
Остались в запасе
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
22
Бен Ривс
ЦП
9
Билли МакКэй
ЦФ
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
19
Джейми Уорд
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Финляндия - Северная Ирландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
Спорт 1 (в повторе, 01:30)
Новости команд
Все
Финляндия
Северная Ирландия
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
14:47
1
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
09:56
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
Вчера, 10:29
6
Лига наций. Украина вновь проиграла (0:1) и лишилась шансов на повышение
Вчера, 00:49
5
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Вратарь Украины – после очередного поражения: «Сами себя закапываем»
14:47
1
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
09:56
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
Вчера, 10:29
6
Лига наций. Украина вновь проиграла (0:1) и лишилась шансов на повышение
Вчера, 00:49
5
Северная Ирландия – Украина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+