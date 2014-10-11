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Евро-2024
Северная Ирландия - Фарерские острова
Северная Ирландия - Фарерские острова: обзор матча 11 октября 2014
Северная Ирландия
11.10.2014, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 2 тур
2 : 0
Завершен
Фарерские острова
7'
Г. Маколи
21'
К. Лафферти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Фарерские острова
90'
+1
Замена
К. Барталсстову
️️️️
П. Юстинуссен
Замена
Д. Магеннис
️️️️
К. Лафферти
84'
81'
Замена
Б. Хендрикссон
️️️️
К. Хольст
75'
Замена
А. Хансен
️️️️
П. Клеттскард
Замена
П. МакКурт
️️️️
Н. МакГинн
67'
Замена
Л. МакКаллоу
️️️️
Г. Маколи
56'
Желтая карточка
Ш. Фергюсон
37'
37'
Пенальти не реализован!
Ф. Беньяминсен
ГОЛ! 2:0!
К. Лафферти
Пас отдал
Ш. Фергюсон
21'
16'
Желтая карточка
Й. Наес
ГОЛ! 1:0!
Г. Маколи
Пас отдал
К. Бэйрд
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
19
Джейми Уорд
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
9
Палл Клеттскард
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Бен Ривс
ЦП
14
Сэмми Клинган
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Билли МакКэй
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Фарерские острова
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
0
Ханс Дьюрхус
ЦЗ
22
Бардур Хансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
14
Алекс Меллемгаард
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
8
Леви Ханссен
ЦФ
21
Арнбьорн Хансен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
4-4-2
12
Кэрролл
2
МакЛафлин
4
Маколи
18
Хьюз
6
Бэйрд
3
Фергюсон
8
Дэвис
16
Норвуд
7
МакГинн
10
Лафферти
19
Уорд
3-2-3-1-1
1
Нильсен
5
Наттестад
13
Юстинуссен
2
Наес
3
Давидсен
4
Грегерсен
10
Хольст
6
Ханссон
7
Беньяминсен
14
Эдмундссон
9
Клеттскард
4
Маколи
15
МакКаллоу
15
МакКаллоу
4
Маколи
7
МакГинн
15
МакКурт
15
МакКурт
7
МакГинн
10
Лафферти
21
Магеннис
21
Магеннис
10
Лафферти
9
Клеттскард
21
Хансен
21
Хансен
9
Клеттскард
10
Хольст
8
Хендрикссон
8
Хендрикссон
10
Хольст
13
Юстинуссен
19
Барталсстову
19
Барталсстову
13
Юстинуссен
Остались в запасе
Северная Ирландия
Фарерские острова
22
Бен Ривс
ЦП
9
Билли МакКэй
ЦФ
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
14
Сэмми Клинган
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
0
Ханс Дьюрхус
ЦЗ
8
Леви Ханссен
ЦФ
14
Алекс Меллемгаард
ЦП
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
22
Бардур Хансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
9
Джилли Соренсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Остались в запасе
22
Бен Ривс
ЦП
9
Билли МакКэй
ЦФ
23
Алан Маннус
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Райн МакГиверн
ЦЗ
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
14
Сэмми Клинган
ЦП
Остались в запасе
0
Ханс Дьюрхус
ЦЗ
8
Леви Ханссен
ЦФ
14
Алекс Меллемгаард
ЦП
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
22
Бардур Хансен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
9
Джилли Соренсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Ларс Ольсен
Статистика матча Северная Ирландия - Фарерские острова
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
- : -
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Фарерские острова
1 : 1
26.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Виндзор Парк
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