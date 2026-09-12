Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Илья Кубышкин - статистика

Динамо СПб
12 января 1996 (30), Санкт-Петербург
#13 | Полузащитник
178 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
1' - 62'
56'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Динамо СПб
2 : 0
09.09.2026
Сочи
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
1' - 63'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо СПб
13
0
1
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
1' - 62'
56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
1' - 63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Динамо СПб
0 : 0
22.08.2026
Череповец
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Спартак-2
0 : 0
16.08.2026
Динамо СПб
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Динамо СПб
3 : 2
08.08.2026
Тверь
74' - 90'
89'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Искра
1 : 1
01.08.2026
Динамо СПб
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
1' - 58'
10'
50'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
1' - 63'
49'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
66' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
2 : 0
30.05.2026
Енисей-М
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Чертаново
0 : 1
24.05.2026
Динамо СПб
64' - 90'
78'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо СПб
2 : 0
17.05.2026
Космос
1' - 75'
31'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Череповец
1 : 0
03.05.2026
Динамо СПб
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Динамо СПб
1 : 0
25.04.2026
Спартак-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Динамо СПб
3 : 0
11.04.2026
Искра
Был в запасе
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+