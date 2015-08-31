Алексей Шеляков - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шеляков
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Шеляков
|Команда
|Домодедово
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|181
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.11.2015
|56' -90'
|Армавир (Армавир)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|25.11.2015
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|0:0
|Сокол (Саратов)
|21.11.2015
|70' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Волга (Нижний Новгород)
|15.11.2015
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Луч (Владивосток)
|15.10.2015
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|28.09.2015
|54' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Волга (Нижний Новгород)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|07.09.2015
|66' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|31.08.2015
|72' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)