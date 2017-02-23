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Такаюки Сето
Статистика
Такаюки Сето - статистика
Завершил карьеру
5 февраля 1986 (40), Нагоя
#8 | Полузащитник
181 см
Япония
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астра
8
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
1' - 82'
79'
Лига Европы, 1/16 финала
Астра
2 : 2
16.02.2017
Генк
1' - 90'
90'
Лига Европы, 6 тур
Астра
0 : 0
08.12.2016
Рома
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Аустрия
1 : 2
24.11.2016
Астра
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Астра
1 : 1
03.11.2016
Виктория
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
20.10.2016
Астра
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Рома
4 : 0
29.09.2016
Астра
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Астра
2 : 3
15.09.2016
Аустрия
45' - 90'
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