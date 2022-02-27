Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Брек Ши - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Брек
    Фамилия Ши
    Команда Интер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 1990 (33 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2022 Был в запасе Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 3:0 Интер (Майами)
    09.10.2022 Был в запасе Интер (Майами) 1:3 Монреаль Импакт (Монреаль)
    06.10.2022 77' -90' Интер (Майами) 4:1 Орландо Сити (Орландо)
    14.08.2022 Был в запасе Интер (Майами) 3:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    12.03.2022 1' -45' Интер (Майами) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    45'
    07.03.2022 1' -90' Остин (Остин) 5:1 Интер (Майами)
    27.02.2022 Был в запасе Интер (Майами) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    • Читайте нас: 
    11