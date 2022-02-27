Брек Ши - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Брек
|Фамилия
|Ши
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Брек
|Фамилия
|Ши
|Команда
|Интер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2022
|Был в запасе
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|3:0
|Интер (Майами)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|1:3
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|06.10.2022
|77' -90'
|Интер (Майами)
|4:1
|Орландо Сити (Орландо)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|3:2
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|12.03.2022
|1' -45'
|Интер (Майами)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|45'
|07.03.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|5:1
|Интер (Майами)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Интер (Майами)
|0:0
|Чикаго Файр (Чикаго)