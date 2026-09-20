Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2018/2019 Турция. Суперлига 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014