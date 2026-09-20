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Италия. Серия B
Команды
Пиза
Симоне Скуффет
Статистика
€ 900 тыс
Симоне Скуффет - статистика
Пиза
31 мая 1996 (30), Удине
#1 | Вратарь
Италия
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Мантова
2 : 2
20.09.2026
Пиза
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Италия. Серия А 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пиза
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
2 : 1
23.05.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Пиза
0 : 3
17.05.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кремонезе
3 : 0
10.05.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Пиза
1 : 2
01.05.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Парма
1 : 0
25.04.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Пиза
1 : 2
19.04.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
3 : 0
10.04.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Пиза
0 : 1
05.04.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
0 : 0
06.02.2026
Пиза
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Пиза
1 : 3
31.01.2026
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Интер
6 : 2
23.01.2026
Пиза
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Пиза
1 : 1
16.01.2026
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
2 : 2
10.01.2026
Пиза
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Пиза
0 : 3
06.01.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
1 : 1
03.01.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Пиза
0 : 2
27.12.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
2 : 2
21.12.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
1 : 0
12.12.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Пиза
0 : 1
08.12.2025
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Пиза
0 : 2
30.11.2025
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
2 : 2
24.11.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Пиза
1 : 0
07.11.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Торино
2 : 2
02.11.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Пиза
0 : 0
30.10.2025
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
2 : 2
24.10.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Пиза
0 : 0
18.10.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
4 : 0
05.10.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Пиза
0 : 0
28.09.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
3 : 2
22.09.2025
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Пиза
0 : 1
14.09.2025
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Пиза
0 : 1
30.08.2025
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
1 : 1
24.08.2025
Пиза
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