Дениз Кадах - статистика
#63 | Нападающий
|Имя
|Дениз
|Фамилия
|Кадах
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Урфа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Дениз
|Фамилия
|Кадах
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Урфа
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1986 (37 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2013
|Был в запасе
|Штутгарт (Штутгарт)
|4:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|24.11.2013
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|08.11.2013
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:0
|Айнтрахт (Брауншвейг)
|03.11.2013
|32' -90'
|Вердер (Бремен)
|3:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|84'
|19.10.2013
|68' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|04.10.2013
|90' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Герта (Берлин)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:1
|Аугсбург (Аугсбург)
|14.09.2013
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|2:0
|Ганновер-96 (Ганновер)