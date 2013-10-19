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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Ганновер-96
Боруссия Д - Ганновер-96: обзор матча 19 октября 2013
Боруссия Д
19.10.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
4'
М. Ройс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Ганновер-96
Желтая карточка
Р. Вайденфеллер
90'
+4
Замена
Ю. Шибер
️️️️
П. Обамеянг
90'
+1
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Г. Мхитарян
80'
77'
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Х. Сакаи
68'
Замена
Д. Кадах
️️️️
А. Собич
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
М. Ройс
66'
46'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
С. Поконьоли
32'
Желтая карточка
С. Сане
7'
Желтая карточка
А. Собич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ройс
4'
3'
Желтая карточка
Х. Сакаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Якуб Блащиковски
ПП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
63
Дениз Кадах
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
4-3-1-2
1
Вайденфеллер
5
Бендер
19
Папастатопулос
3
Суботич
37
Дурм
6
Гросскройц
8
Шахин
22
Мхитарян
18
Ройс
9
Левандовски
7
Обамеянг
3-2-3-1-1
20
Цилер
15
Поконьоли
6
Марсело
19
Шульц
2
Сакаи
26
Сане
2
Андреасен
7
Приб
9
Хусти
13
Штиндль
9
Собич
22
Мхитарян
7
Хофманн
7
Хофманн
22
Мхитарян
18
Ройс
16
Блащиковски
16
Блащиковски
18
Ройс
7
Обамеянг
20
Шибер
20
Шибер
7
Обамеянг
15
Поконьоли
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
15
Поконьоли
9
Собич
63
Кадах
63
Кадах
9
Собич
2
Сакаи
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
2
Сакаи
Остались в запасе
Боруссия Д
Ганновер-96
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
14
Маркус Миллер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
30
Адриан Никчи
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Мирко Сломка
Статистика матча Боруссия Д - Ганновер-96
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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