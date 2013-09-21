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Ганновер-96 - Аугсбург
Ганновер-96 - Аугсбург: обзор матча 21 сентября 2013
Ганновер-96
21.09.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
60'
А. Собич
89'
С. Хусти (П)
51'
П. Верхаг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Аугсбург
Замена
К. Шульц
️️️️
С. Хусти
90'
+3
90'
+1
Замена
А. Милик
️️️️
М. Озтрзолек
Замена
А. Хоффманн
️️️️
Д. Я Конан
90'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Хусти
89'
71'
Желтая карточка
П. Верхаг
Желтая карточка
Х. Сакаи
69'
67'
Замена
К. Фогт
️️️️
Я. Моравек
ГОЛ! 1:1!
А. Собич
Пас отдал
С. Хусти
60'
58'
Желтая карточка
Я. Моравек
57'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Р. Хольцхаушер
Желтая карточка
Л. Штиндль
54'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Э. Приб
54'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Верхаг
Желтая карточка
Марсело
45'
+2
23'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
14'
Желтая карточка
Д. Байер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
7
Эдгар Приб
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
63
Дениз Кадах
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-3-1-2
20
Цилер
15
Поконьоли
26
Сане
6
Марсело
2
Сакаи
9
Хусти
7
Приб
2
Андреасен
13
Штиндль
11
Конан
9
Собич
4-3-2-1
13
Маннингер
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
22
Озтрзолек
10
Хольцхаушер
30
Моравек
10
Байер
28
Хан
7
Алтынтоп
13
Мельдерс
7
Приб
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
7
Приб
11
Конан
4
Хоффманн
4
Хоффманн
11
Конан
9
Хусти
19
Шульц
19
Шульц
9
Хусти
30
Моравек
7
Фогт
7
Фогт
30
Моравек
10
Хольцхаушер
17
Вернер
17
Вернер
10
Хольцхаушер
22
Озтрзолек
30
Милик
30
Милик
22
Озтрзолек
Остались в запасе
Ганновер-96
Аугсбург
63
Дениз Кадах
ЦФ
14
Маркус Миллер
ВР
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
20
Ронни Филп
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
63
Дениз Кадах
ЦФ
14
Маркус Миллер
ВР
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
1
Марвин Хитц
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Ганновер-96 - Аугсбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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