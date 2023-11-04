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Шон Магуайр - статистика
Корк Сити
1 мая 1994 (32), Лутон
#24 | Нападающий
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Карлайл Юнайтед
1
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/128 финала
Лейтон Ориент
3 : 1
04.11.2023
Карлайл Юнайтед
1' - 76'
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