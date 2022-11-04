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    Шон Магуайр - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Шон
    Фамилия Магуайр
    Команда Престон
    Состав Основной
    Родной город Лутон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 мая 1994 (28 лет)
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 Был в запасе Престон 0:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 9 0 0 0 0
    Ковентри 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    04.03.2023 70' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:4 Ковентри (Ковентри)
    28.02.2023 Был в запасе Престон (Престон) 0:0 Ковентри (Ковентри)
    25.02.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 2:1 Сандерленд (Сандерленд)
    14.02.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:0 Миллуолл (Лондон)
    11.02.2023 Был в запасе Ковентри (Ковентри) 1:1 Лутон Таун (Лутон)
    03.02.2023 78' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:0 Ковентри (Ковентри)
    28.01.2023 90' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    12.11.2022 78' -90' Престон (Престон) 2:4 Миллуолл (Лондон)
    04.11.2022 74' -90' Рединг (Рединг) 1:2 Престон (Престон)
    01.11.2022 78' -90' Престон (Престон) 1:0 Суонси (Суонси)
    29.10.2022 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    22.10.2022 76' -90' Блэкпул (Блэкпул) 4:2 Престон (Престон)
    18.10.2022 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 0:1 Престон (Престон)
    15.10.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.10.2022 1' -56' Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Престон (Престон)
    08.10.2022 1' -46' Норвич Сити (Норвич) 2:3 Престон (Престон)
    05.10.2022 1' -74' Престон (Престон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.09.2022 82' -90' Престон (Престон) 0:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    13.09.2022 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Бернли (Бернли)
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