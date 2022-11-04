Шон Магуайр - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Магуайр
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лутон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Магуайр
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лутон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|9
|0
|0
|0
|0
|Ковентри
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|04.03.2023
|70' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:4
|Ковентри (Ковентри)
|28.02.2023
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:0
|Ковентри (Ковентри)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|14.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Лутон Таун (Лутон)
|03.02.2023
|78' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Ковентри (Ковентри)
|28.01.2023
|90' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|12.11.2022
|78' -90'
|Престон (Престон)
|2:4
|Миллуолл (Лондон)
|04.11.2022
|74' -90'
|Рединг (Рединг)
|1:2
|Престон (Престон)
|01.11.2022
|78' -90'
|Престон (Престон)
|1:0
|Суонси (Суонси)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|22.10.2022
|76' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|4:2
|Престон (Престон)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|0:1
|Престон (Престон)
|15.10.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.10.2022
|1' -56'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Престон (Престон)
|08.10.2022
|1' -46'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
|Престон (Престон)
|05.10.2022
|1' -74'
|Престон (Престон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.09.2022
|82' -90'
|Престон (Престон)
|0:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|13.09.2022
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Бернли (Бернли)