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Феде Вико
Статистика
Феде Вико - статистика
Завершил карьеру
4 июля 1994 (32), Кордоба
#19 | Полузащитник
176 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Греция. Суперлига 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльденсе
14
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Уэска
3 : 2
01.06.2025
Эльденсе
1' - 90'
45'
Испания. Сегунда, 41 тур
Эльденсе
3 : 3
25.05.2025
Расинг
87' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Кастельон
1 : 1
18.05.2025
Эльденсе
86' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Эльденсе
1 : 0
11.05.2025
Малага
79' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
5 : 0
04.05.2025
Эльденсе
1' - 62'
Испания. Сегунда, 37 тур
Эльденсе
1 : 1
26.04.2025
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
19.04.2025
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Эльденсе
1 : 2
13.04.2025
Спортинг
1' - 76'
74'
Испания. Сегунда, 34 тур
Картахена
0 : 1
05.04.2025
Эльденсе
1' - 74'
Испания. Сегунда, 33 тур
Эльденсе
0 : 0
29.03.2025
Бургос
1' - 76'
Испания. Сегунда, 32 тур
Эльче
2 : 0
22.03.2025
Эльденсе
28' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Эльденсе
2 : 2
16.03.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Сарагоса
2 : 4
08.03.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Эльденсе
1 : 2
02.03.2025
Леванте
84' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Альбасете
0 : 1
23.02.2025
Эльденсе
76' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Эльденсе
2 : 0
16.02.2025
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Овьедо
0 : 0
10.02.2025
Эльденсе
77' - 90'
84'
Испания. Сегунда, 25 тур
Эльденсе
0 : 3
31.01.2025
Гранада
84' - 90'
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