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Эрик Моран
Статистика
Эрик Моран - статистика
Завершил карьеру
25 мая 1991 (35), Португалете
#39 | Полузащитник
187 см | 74 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2018/2019
Испания. Сегунда 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Греция. Суперлига 2017/2018
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Бенфика
1 : 0
12.12.2018
АЕК
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
АЕК
0 : 2
27.11.2018
Аякс
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Бавария
2 : 0
07.11.2018
АЕК
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
АЕК
2 : 3
02.10.2018
Бенфика
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Аякс
3 : 0
19.09.2018
АЕК
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
АЕК
2 : 1
14.08.2018
Селтик
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