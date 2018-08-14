Эрик Моран - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Моран
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Португалете
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|74
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Эрик
|Фамилия
|Моран
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Португалете
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 мая 1991 (31 год)
|Рост
|187
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2018
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|1:0
|АЕК (Афины)
|27.11.2018
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|0:2
|Аякс (Амстердам)
|07.11.2018
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|2:0
|АЕК (Афины)
|02.10.2018
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:3
|Бенфика (Лиссабон)
|19.09.2018
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|3:0
|АЕК (Афины)
|14.08.2018
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:1
|Селтик (Глазго)