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    Эрик Моран - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Эрик
    Фамилия Моран
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Португалете
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 мая 1991 (31 год)
    Рост 187
    Вес 74
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2018 1' -90' Бенфика (Лиссабон) 1:0 АЕК (Афины)
    27.11.2018 Был в запасе АЕК (Афины) 0:2 Аякс (Амстердам)
    07.11.2018 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 2:0 АЕК (Афины)
    02.10.2018 Был в запасе АЕК (Афины) 2:3 Бенфика (Лиссабон)
    19.09.2018 Был в запасе Аякс (Амстердам) 3:0 АЕК (Афины)
    14.08.2018 Был в запасе АЕК (Афины) 2:1 Селтик (Глазго)
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