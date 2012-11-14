Милош Кркотич - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Кркотич
|Команда
|Дачия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Кркотич
|Команда
|Дачия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|4' -90'
|Черногория
|2:5
|Молдавия
|75'
|11.10.2013
|Был в запасе
|Англия
|4:1
|Черногория
|06.09.2013
|1' -45'
|Польша
|1:1
|Черногория
|07.06.2013
|Был в запасе
|Черногория
|0:4
|Украина
|26.03.2013
|61' -90'
|Черногория
|1:1
|Англия
|22.03.2013
|Был в запасе
|Молдавия
|0:1
|Черногория
|14.11.2012
|Был в запасе
|Черногория
|3:0
|Сан-Марино