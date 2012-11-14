Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Милош Кркотич - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Милош
    Фамилия Кркотич
    Команда Дачия
    Состав Основной
    Родной город Подгорица
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 4' -90' Черногория 2:5 Молдавия
    75'
    11.10.2013 Был в запасе Англия 4:1 Черногория
    06.09.2013 1' -45' Польша 1:1 Черногория
    07.06.2013 Был в запасе Черногория 0:4 Украина
    26.03.2013 61' -90' Черногория 1:1 Англия
    22.03.2013 Был в запасе Молдавия 0:1 Черногория
    14.11.2012 Был в запасе Черногория 3:0 Сан-Марино
    • Читайте нас: 
    11