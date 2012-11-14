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    Блажо Игуманович - статистика

    #9 | Защитник
    Имя Блажо
    Фамилия Игуманович
    Команда Рудар
    Состав Основной
    Родной город Титоград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 января 1986 (37 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 Был в запасе Черногория 2:5 Молдавия
    11.10.2013 Был в запасе Англия 4:1 Черногория
    06.09.2013 Был в запасе Польша 1:1 Черногория
    07.06.2013 Был в запасе Черногория 0:4 Украина
    26.03.2013 Был в запасе Черногория 1:1 Англия
    22.03.2013 Был в запасе Молдавия 0:1 Черногория
    14.11.2012 77' -90' Черногория 3:0 Сан-Марино
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