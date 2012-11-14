Блажо Игуманович - статистика
#9 | Защитник
|Имя
|Блажо
|Фамилия
|Игуманович
|Команда
|Рудар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Титоград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 1986 (37 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Блажо
|Фамилия
|Игуманович
|Команда
|Рудар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Титоград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 1986 (37 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|Был в запасе
|Черногория
|2:5
|Молдавия
|11.10.2013
|Был в запасе
|Англия
|4:1
|Черногория
|06.09.2013
|Был в запасе
|Польша
|1:1
|Черногория
|07.06.2013
|Был в запасе
|Черногория
|0:4
|Украина
|26.03.2013
|Был в запасе
|Черногория
|1:1
|Англия
|22.03.2013
|Был в запасе
|Молдавия
|0:1
|Черногория
|14.11.2012
|77' -90'
|Черногория
|3:0
|Сан-Марино