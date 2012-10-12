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    Каспер Слот - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Каспер
    Фамилия Слот
    Команда Силькеборг
    Состав Основной
    Родной город Орхус
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 марта 1992 (30 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дания 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.10.2013 1' -65' Дания 6:0 Мальта
    11.10.2013 Был в запасе Дания 2:2 Италия
    10.09.2013 46' -90' Армения 0:1 Дания
    06.09.2013 72' -90' Мальта 1:2 Дания
    22.03.2013 Был в запасе Чехия 0:3 Дания
    16.10.2012 Был в запасе Италия 3:1 Дания
    12.10.2012 Был в запасе Болгария 1:1 Дания
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