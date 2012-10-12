Каспер Слот - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Слот
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орхус
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Каспер
|Фамилия
|Слот
|Команда
|Силькеборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орхус
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дания
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.10.2013
|1' -65'
|Дания
|6:0
|Мальта
|11.10.2013
|Был в запасе
|Дания
|2:2
|Италия
|10.09.2013
|46' -90'
|Армения
|0:1
|Дания
|06.09.2013
|72' -90'
|Мальта
|1:2
|Дания
|22.03.2013
|Был в запасе
|Чехия
|0:3
|Дания
|16.10.2012
|Был в запасе
|Италия
|3:1
|Дания
|12.10.2012
|Был в запасе
|Болгария
|1:1
|Дания