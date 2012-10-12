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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Болгария - Дания
Болгария - Дания: обзор матча 12 октября 2012
Болгария
12.10.2012, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
1 : 1
Завершен
Дания
7'
Д. Рангелов
40'
Н. Бендтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Дания
90'
Замена
Я. Поульсен
️️️️
К. Эриксен
Замена
В. Божинов
️️️️
И. Попов
85'
84'
Желтая карточка
А. Корнелиус
69'
Желтая карточка
П. Мтилига
Замена
А. Тонев
️️️️
Д. Рангелов
61'
54'
Замена
П. Мтилига
️️️️
Д. Васс
40'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бендтнер
Пас отдал
М. Крон-Дели
36'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Т. Кристенсен
Замена
И. Миланов
️️️️
Г. Миланов
35'
Красная карточка
И. Бандаловски
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рангелов
Пас отдал
Г. Миланов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
13
Николай Михайлов
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
6
Йордан Минев
ЛЗ
0
Валентин Илиев
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
18
Владимир Гаджев
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
9
Ивелин Попов
ЦП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
0
Томас Кристенсен
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
10
Деннис Роммедаль
ПП
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Болгария
0
Стоян Колев
ВР
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
23
Стефан Велев
ЦП
10
Христо Златински
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
0
Иван Стоянов
ПП
16
Илья Миланов
ПП
10
Валерий Божинов
ЦФ
19
Илиян Мицански
ЦФ
Дания
22
Стеффен Расмуссен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
23
Патрик Мтилига
ЛЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
17
Каспер Слот
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
2
Николай Стокхольм
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
14
Каспер Лорентцен
ПВ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-3-2-1
13
Михайлов
0
Илиев
5
Бодуров
16
Иванов
6
Минев
18
Гаджев
11
Манолев
17
Миланов
9
Попов
8
Рангелов
3-5-1-1
16
Андерсен
6
Якобсен
4
Кьер
4
Аггер
10
Роммедаль
2
Крон-Дели
7
Квист
0
Кристенсен
18
Васс
10
Эриксен
11
Бендтнер
8
Рангелов
20
Тонев
20
Тонев
8
Рангелов
17
Миланов
16
Миланов
16
Миланов
17
Миланов
9
Попов
10
Божинов
10
Божинов
9
Попов
18
Васс
23
Мтилига
23
Мтилига
18
Васс
10
Эриксен
18
Поульсен
18
Поульсен
10
Эриксен
0
Кристенсен
21
Корнелиус
21
Корнелиус
0
Кристенсен
Остались в запасе
Болгария
Дания
23
Стефан Велев
ЦП
10
Христо Златински
ЦП
0
Стоян Колев
ВР
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
0
Иван Стоянов
ПП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
22
Стеффен Расмуссен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
17
Каспер Слот
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
2
Николай Стокхольм
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
14
Каспер Лорентцен
ПВ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
23
Стефан Велев
ЦП
10
Христо Златински
ЦП
0
Стоян Колев
ВР
1
Владислав Стоянов
ВР
3
Александар Александров
ЦЗ
0
Иван Стоянов
ПП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Остались в запасе
22
Стеффен Расмуссен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
17
Каспер Слот
ЦП
13
Томас Каленберг
ЦП
2
Николай Стокхольм
ЦП
15
Микаэль Сильбербауэр
ЦП
14
Каспер Лорентцен
ПВ
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Болгария - Дания
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
- : -
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Товарищеские матчи. Сборные
Молдова
2 : 2
05.06.2026
Болгария
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Васил Левски
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