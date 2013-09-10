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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Армения - Дания
Армения - Дания: обзор матча 10 сентября 2013
Армения
10.09.2013, вторник, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
0 : 1
Завершен
Дания
73'
Д. Аггер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армения - Дания
90'
+1
Желтая карточка
Н. Бойлесен
83'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Н. Нильсен
Вторая желтая
В. Ароян
73'
73'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Аггер
Замена
Д. Маноян
️️️️
М. Пиццелли
70'
66'
Замена
В. Фишер
️️️️
М. Брейтуэйт
60'
Желтая карточка
В. Квист
46'
Замена
К. Слот
️️️️
Н. Зимлинг
Замена
С. Адамян
️️️️
А. Саркисов
46'
38'
Желтая карточка
П. Анкерсен
Желтая карточка
А. Едигарян
33'
Замена
А. Саркисов
️️️️
К. Мкртчян
27'
Желтая карточка
В. Ароян
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
17
Артак Едигарян
ЦП
Главный тренер
Вардан Минасян
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
21
Ники Зимлинг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
0
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Армения
22
Гор Манукян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Артур Авагян
ЛЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
2
Андраник Восканян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
16
Давид Акопян
ЦП
21
Давит Маноян
ЦП
11
Артур Саркисов
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Дания
22
Йеспер Хансен
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
21
Эмиль Ларсен
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
18
Симон Макиенок
ЦФ
18
Никлас Хелениус
ЦФ
4-5-1
0
Каспаров
20
Айрапетян
3
Ароян
0
Мкоян
13
Оганесян
8
Пиццелли
0
Озбилиз
12
Казарян
17
Едигарян
6
Мкртчян
18
Мхитарян
4-3-1-2
16
Андерсен
26
Бойлесен
4
Аггер
12
Бьелланд
2
Анкерсен
2
Крон-Дели
7
Квист
21
Зимлинг
10
Эриксен
9
Брейтуэйт
0
Нильсен
8
Пиццелли
21
Маноян
21
Маноян
8
Пиццелли
6
Мкртчян
11
Саркисов
11
Саркисов
6
Мкртчян
Саркисов
22
Адамян
22
Адамян
Саркисов
21
Зимлинг
17
Слот
17
Слот
21
Зимлинг
9
Брейтуэйт
15
Фишер
15
Фишер
9
Брейтуэйт
0
Нильсен
18
Макиенок
18
Макиенок
0
Нильсен
Остались в запасе
Армения
Дания
4
Артур Авагян
ЛЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
16
Давид Акопян
ЦП
22
Гор Манукян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
Главный тренер
Вардан Минасян
21
Эмиль Ларсен
ЦП
22
Йеспер Хансен
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
18
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
4
Артур Авагян
ЛЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
16
Давид Акопян
ЦП
22
Гор Манукян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
2
Андраник Восканян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
Остались в запасе
21
Эмиль Ларсен
ЦП
22
Йеспер Хансен
ВР
1
Каспер Шмейхель
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
18
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Вардан Минасян
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Армения - Дания
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
- : -
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Лига наций, 1 тур
Армения
2 : 0
25.09.2026
Латвия
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Раздан
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