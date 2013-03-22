Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Дания
Чехия - Дания: обзор матча 22 марта 2013
Чехия
22.03.2013, пятница, 23:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
0 : 3
Завершен
Дания
57'
А. Корнелиус
67'
С. Кьер
82'
Н. Зимлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Дания
85'
Замена
С. Макиенок
️️️️
А. Корнелиус
82'
ГОЛ! 0:3!
Н. Зимлинг
Желтая карточка
Л. Козак
80'
Желтая карточка
Т. Сивок
79'
Замена
Л. Козак
️️️️
Я. Плашил
74'
67'
ГОЛ! 0:2!
С. Кьер
Пас отдал
К. Эриксен
66'
Замена
Д. Роммедаль
️️️️
Н. Йоргенсен
Замена
Б. Докал
️️️️
Л. Крейчи
64'
Замена
Т. Росицки
️️️️
П. Ирачек
61'
57'
ГОЛ! 0:1!
А. Корнелиус
Пас отдал
Н. Йоргенсен
54'
Желтая карточка
Н. Зимлинг
Желтая карточка
В. Дарида
22'
18'
Желтая карточка
Н. Йоргенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Петр Чех
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
8
Давид Лимберски
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
0
Петр Ирачек
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
13
Ярослав Плашил
ЦП
10
Матей Выдра
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
17
Симон Поульсен
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
2
Николай Стокхольм
ЦП
21
Ники Зимлинг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
5
Мартин Латка
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
17
Томаш Хюбшман
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
15
Либор Козак
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
12
Крис Стадсгаард
ЦЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
18
Даниэль Васс
ЦП
20
Даниэль Йенсен
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
0
Каспер Куск
ЦП
10
Деннис Роммедаль
ПП
15
Виктор Фишер
ЦФ
18
Симон Макиенок
ЦФ
4-4-2
1
Чех
3
Кадлец
6
Сивок
8
Лимберски
4
Гебре Селасси
0
Ирачек
8
Дарида
13
Плашил
7
Крейчи
21
Лафата
10
Выдра
4-3-1-2
16
Андерсен
6
Якобсен
4
Аггер
4
Кьер
17
Поульсен
2
Крон-Дели
2
Стокхольм
21
Зимлинг
10
Эриксен
21
Корнелиус
9
Йоргенсен
7
Крейчи
9
Докал
9
Докал
7
Крейчи
0
Ирачек
10
Росицки
10
Росицки
0
Ирачек
13
Плашил
15
Козак
15
Козак
13
Плашил
9
Йоргенсен
10
Роммедаль
10
Роммедаль
9
Йоргенсен
21
Корнелиус
18
Макиенок
18
Макиенок
21
Корнелиус
Остались в запасе
Чехия
Дания
5
Мартин Латка
ЦЗ
1
Томаш Вацлик
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
17
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
18
Даниэль Васс
ЦП
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
12
Крис Стадсгаард
ЦЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
20
Даниэль Йенсен
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
0
Каспер Куск
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
5
Мартин Латка
ЦЗ
1
Томаш Вацлик
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
17
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
12
Крис Стадсгаард
ЦЗ
0
Жорес Окоре
ЦЗ
20
Даниэль Йенсен
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
19
Лассе Шоне
ЦП
0
Каспер Куск
ЦП
15
Виктор Фишер
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Чехия - Дания
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Андрув стадион
Новости команд
Все
Чехия
Дания
Португальцы выйдут на матч с Данией в футболках с седьмым номером в честь Роналду
19:05
4
Лига наций: шансы Португалии и Дании на победу в матче 5 тура
10:38
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
11 ноября
Лига наций. Италия обыграла Францию (3:1), Кейн принес Англии победу над Хорватией (2:1), Испания выиграла у Чехии (2:0)
00:41
Чехия – Испания: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
Вчера, 21:35
Лига наций: шансы Чехии и Испании на победу в матче 5 тура
11 ноября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Только шесть игроков забили за сборную больше голов, чем Кейн
7 октября
Португальцы выйдут на матч с Данией в футболках с седьмым номером в честь Роналду
19:05
4
Лига наций: шансы Португалии и Дании на победу в матче 5 тура
10:38
Умер бывший главный тренер сборной Дании
15 октября
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Хойлунд объяснил, зачем толкнул 72-летнего Жезуша после поражения от Португалии
6 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+