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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Мальта - Дания
Мальта - Дания: обзор матча 06 сентября 2013
Мальта
06.09.2013, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа B
1 : 2
Завершен
Дания
38'
К. Файлла
2'
Л. Андреасен
53'
Р. Камильери (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Дания
Желтая карточка
Т. Велла
90'
Замена
Э. Коэн
️️️️
Э. Эррера
89'
83'
Замена
В. Фишер
️️️️
М. Брейтуэйт
Замена
Т. Велла
️️️️
М. Мифсуд
80'
Замена
Р. Фенеч
️️️️
Д. Минтофф
75'
72'
Замена
К. Слот
️️️️
Л. Андреасен
53'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Р. Камильери
46'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
Желтая карточка
Д. Минтофф
39'
ГОЛ! 1:1!
К. Файлла
38'
Желтая карточка
Р. Бриффа
34'
Желтая карточка
А. Агиус
22'
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Андреасен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
17
Райан Камильери
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
15
Джон Минтофф
ЦП
11
Роуэн Мускат
ЦП
0
Эдвард Эррера
ЦП
8
Родерик Бриффа
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
13
Андре Шембри
ЦФ
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Дания
16
Стефан Андерсен
ВР
26
Николай Бойлесен
ЦЗ
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
7
Вилльям Квист
ЦП
17
Никлас Педерсен
АП
10
Кристиан Эриксен
АП
0
Леон Андреасен
ПП
14
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
10
Эндрю Коэн
ЦП
19
Джастин Гриоли
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
6
Райн Фенеч
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
21
Эмиль Ларсен
ЦП
17
Каспер Слот
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
0
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
15
Виктор Фишер
ЦФ
18
Симон Макиенок
ЦФ
2-5-1-2
12
Хабер
17
Камильери
5
Агиус
0
Эррера
8
Бриффа
4
Скайберрас
7
Файлла
11
Мускат
15
Минтофф
9
Мифсуд
13
Шембри
4-2-2-2
16
Андерсен
6
Якобсен
4
Аггер
4
Кьер
26
Бойлесен
0
Андреасен
7
Квист
17
Педерсен
10
Эриксен
9
Брейтуэйт
14
Фалк-Йенсен
0
Эррера
10
Коэн
10
Коэн
0
Эррера
9
Мифсуд
16
Велла
16
Велла
9
Мифсуд
15
Минтофф
6
Фенеч
6
Фенеч
15
Минтофф
0
Андреасен
17
Слот
17
Слот
0
Андреасен
14
Фалк-Йенсен
2
Крон-Дели
2
Крон-Дели
14
Фалк-Йенсен
9
Брейтуэйт
15
Фишер
15
Фишер
9
Брейтуэйт
Остались в запасе
Мальта
Дания
19
Джастин Гриоли
ЦП
1
Эндрю Хогг
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
0
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
21
Эмиль Ларсен
ЦП
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Остались в запасе
19
Джастин Гриоли
ЦП
1
Эндрю Хогг
ВР
0
Джонатан Каруана
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
4
Пол Фенеч
ЦП
Остались в запасе
0
Ники-Билле Нильсен
ЦФ
21
Эмиль Ларсен
ЦП
1
Каспер Шмейхель
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
0
Жорес Окоре
ЦЗ
12
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Главный тренер
Мортен Ольсен
Статистика матча Мальта - Дания
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Национальный стадион
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