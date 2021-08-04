Введите ваш ник на сайте
Арарат-Армения
Карен Мурадян
Трансферы
€ 200 тыс
Карен Мурадян - трансферы
Арарат-Армения
1 ноября 1992 (33)
#19 | Полузащитник
182 см
Армения
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
04.08.21 / -
Арарат
Арарат-Армения
Свободный агент
25.08.20 / 28.08.20
Арарат
Ширак
Аренда
26.07.20 / 04.08.21
Ширак
Арарат
Свободный агент
01.09.18 / 26.07.20
Без клуба
Ширак
Свободный агент
01.01.18 / 01.09.18
Алашкерт
Без клуба
Свободный агент
13.02.15 / 01.01.17
Ширак
Алашкерт
?
Главные новости
Спецпроект
Сможете определить игрока РПЛ по его партнeрам? Пройдите тест от «Бомбардира»
12
Пивоваров раскрыл подробности ухода Карпина из «Динамо»
20:01
Фото
Молодой игрок «Спартака» побил 25-летний рекорд Ширко
19:51
1
Реакция Федуна на победу «Спартака» в дерби
19:44
РПЛ. Московское «Динамо» разгромило махачкалинское в первом матче без Карпина
19:25
9
«Профессионал, чемпион»: Шунин назвал идеального тренера для «Динамо»
19:10
Реакция Акинфеева на страшную болезнь Алдонина
19:00
Видео
Тюкавин забил пяткой
18:40
2
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»
18:06
3
Видео
Задержан болельщик ЦСКА, избитый фанатами «Спартака»
17:57
19
Все новости
