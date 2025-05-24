Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристиан Добрас - статистика

Завершил карьеру
9 октября 1992 (33)
#30 | Полузащитник
173 см
Австрия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блау-Вайс
28
2
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
2 : 2
24.05.2025
Блау-Вайс
1' - 59'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Блау-Вайс
1 : 2
18.05.2025
Зальцбург
1' - 90'
20'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсберг
2 : 0
11.05.2025
Блау-Вайс
1' - 71'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Блау-Вайс
0 : 1
04.05.2025
Штурм
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Рапид
0 : 0
27.04.2025
Блау-Вайс
1' - 88'
84'
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Блау-Вайс
2 : 1
23.04.2025
Рапид
1' - 90'
47'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Штурм
2 : 0
20.04.2025
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Блау-Вайс
1 : 2
11.04.2025
Вольфсберг
1' - 79'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
2 : 1
06.04.2025
Блау-Вайс
73' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Блау-Вайс
0 : 2
30.03.2025
Аустрия
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Блау-Вайс
4 : 1
16.03.2025
Хартберг
76' - 90'
86'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсберг
1 : 2
09.03.2025
Блау-Вайс
1' - 57'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Блау-Вайс
2 : 1
02.03.2025
Тироль
1' - 66'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
Штурм
2 : 1
23.02.2025
Блау-Вайс
54' - 90'
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Блау-Вайс
1 : 3
15.02.2025
Альтах
75' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
ЛАСК
0 : 0
09.02.2025
Блау-Вайс
79' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Блау-Вайс
2 : 1
08.12.2024
Аустрия К
88' - 90'
Австрия. Бундеслига, 15 тур
Рапид
0 : 1
01.12.2024
Блау-Вайс
76' - 90'
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Блау-Вайс
1 : 2
24.11.2024
Грацер
79' - 90'
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Блау-Вайс
2 : 0
10.11.2024
Зальцбург
87' - 90'
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия
2 : 1
03.11.2024
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Хартберг
2 : 1
26.10.2024
Блау-Вайс
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
0 : 1
19.10.2024
Вольфсберг
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
1 : 1
05.10.2024
Блау-Вайс
79' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Блау-Вайс
1 : 2
28.09.2024
Штурм
74' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Альтах
0 : 1
21.09.2024
Блау-Вайс
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Блау-Вайс
1 : 0
14.09.2024
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
3 : 1
31.08.2024
Блау-Вайс
78' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Блау-Вайс
3 : 0
25.08.2024
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Грацер
2 : 2
17.08.2024
Блау-Вайс
1' - 64'
41'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Зальцбург
5 : 1
10.08.2024
Блау-Вайс
1' - 46'
12'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Блау-Вайс
1 : 0
04.08.2024
Аустрия
1' - 81'
Главные новости
Селюк – о клубе РПЛ: «Закончит как «Химки»
19:41
Реакция Губерниева на извинения «Матч ТВ» перед «Крыльями» за его слова
19:30
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
6
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
2
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
ФотоЛегионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
5
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+