Матиас Виткиевиец - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Виткиевиец
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Виткиевиец
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Монтевидео
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1985 (37 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Санкт-Галлен
|7
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2013
|1' -72'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|4:0
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|07.11.2013
|1' -72'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|2:3
|Валенсия (Валенсия)
|24.10.2013
|1' -65'
|Валенсия (Валенсия)
|5:1
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|03.10.2013
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|19.09.2013
|1' -82'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|2:0
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|79'
|29.08.2013
|1' -77'
|Спартак (Москва)
|2:4
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|32'
|22.08.2013
|79' -90'
|Санкт-Галлен (Санкт-Галлен)
|1:1
|Спартак (Москва)