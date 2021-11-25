Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ромэйн Салин
Статистика
Ромэйн Салин - статистика
Завершил карьеру
29 июля 1984 (42)
#1 | Вратарь
189 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига конференций 2021/2022
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Лига чемпионов 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ренн
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 5 тур
Ренн
3 : 3
25.11.2021
Витесс
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Ренн
1 : 0
04.11.2021
Мура 05
1' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Мура 05
1 : 2
21.10.2021
Ренн
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
Витесс
1 : 2
30.09.2021
Ренн
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Ренн
2 : 2
16.09.2021
Тоттенхэм
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
1 : 3
26.08.2021
Ренн
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Ренн
2 : 0
19.08.2021
Русенборг
Был в запасе
Главные новости
Аршавина уличили во лжи из-за слов о несостоявшемся переходе в «Спартак»
19:00
1
«Жулики и негодяи»: Канчельскис раскритиковал введение Fan ID в Кубке России
18:34
2
«Матч ТВ» извинился перед «Крыльями Советов» за слова Губерниева
18:16
1
Аршавин одним словом охарактеризовал переход Батракова в «Галатасарай»
17:58
Рафинья сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
17:52
2
Газзаев назвал лучшего легионера в истории РПЛ
17:44
2
Фото
Легионер «Спартака» прилетел в Рим и надел футболку «Ромы»
17:32
5
Пономарев – о РПЛ: «Что за чемпионат такой идиотский?»
17:17
9
Слуцкий – о первом месяце в Китае: «У животных в зоопарке больше возможностей»
16:31
4
Пономарев одним словом описал ближайших соперников сборной России
15:57
9
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+