Ромэйн Салин - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Ромэйн
|Фамилия
|Салин
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Ромэйн
|Фамилия
|Салин
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|29 июля 1984 (38 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|Был в запасе
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2021
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|3:3
|Витесс (Арнем)
|04.11.2021
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|21.10.2021
|Был в запасе
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|30.09.2021
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|16.09.2021
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.08.2021
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|1:3
|Ренн (Ренн)
|19.08.2021
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Русенборг (Тронхейм)