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    Ромэйн Салин - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Ромэйн
    Фамилия Салин
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 29 июля 1984 (38 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Ренн 2:2
    (4:5)п         		Шахтер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 Был в запасе Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2021 Был в запасе Ренн (Ренн) 3:3 Витесс (Арнем)
    04.11.2021 1' -90' Ренн (Ренн) 1:0 Мура 05 (Мурска-Собота)
    21.10.2021 Был в запасе Мура 05 (Мурска-Собота) 1:2 Ренн (Ренн)
    30.09.2021 Был в запасе Витесс (Арнем) 1:2 Ренн (Ренн)
    16.09.2021 1' -90' Ренн (Ренн) 2:2 Тоттенхэм (Лондон)
    26.08.2021 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 1:3 Ренн (Ренн)
    19.08.2021 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:0 Русенборг (Тронхейм)
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