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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Витесс - Ренн
Витесс - Ренн: обзор матча 30 сентября 2021
Витесс
30.09.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, группа G, 2 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
30'
М. Виттек
54'
С. Гирасси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Ренн
90'
+2
Желтая карточка
Л. Ассиньон
Желтая карточка
М. Беро
90'
+2
77'
Замена
В. Омари
️️️️
С. Гирасси
73'
Вторая желтая
Л. Баде
72'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
72'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Ф. Тайт
Замена
М. Манхоф
️️️️
Я. Гбоу
71'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Н. Фредериксен
71'
Желтая карточка
Л. Опенда
68'
Желтая карточка
Т. Хайек
61'
Замена
Т. Хайек
️️️️
Р. Базур
58'
56'
Желтая карточка
Л. Баде
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Гирасси
Желтая карточка
С. Тронстад
47'
46'
Замена
М. Терье
️️️️
Г. Лаборд
45'
+1
Желтая карточка
Б. Бурижо
35'
Желтая карточка
Х. Траоре
ГОЛ! 1:0!
М. Виттек
30'
10'
Желтая карточка
Б. Сантамария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
14
Якоб Расмуссен
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Витесс
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Доминик Ороз
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
42
Миллион Манхоф
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
80
Доган Алемдар
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
2-2-1-5
15
Шуберт
5
Дехи
2
Даса
22
Беро
23
Базур
34
Гбоу
32
Виттек
8
Фредериксен
17
Опенда
6
Тронстад
14
Расмуссен
4-1-1-1-3
1
Гомис
14
Траоре
5
Баде
21
Агер
3
Трюффер
7
Сантамария
27
Бурижо
29
Тайт
17
Чауна
9
Гирасси
9
Лаборд
23
Базур
37
Хайек
37
Хайек
23
Базур
34
Гбоу
42
Манхоф
42
Манхоф
34
Гбоу
8
Фредериксен
9
Дарфалу
9
Дарфалу
8
Фредериксен
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
9
Гирасси
17
Омари
17
Омари
9
Гирасси
29
Тайт
8
Мартен
8
Мартен
29
Тайт
9
Лаборд
11
Терье
11
Терье
9
Лаборд
Остались в запасе
Витесс
Ренн
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Доминик Ороз
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
11
Матис Тель
ЦФ
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
80
Доган Алемдар
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
5
Доминик Ороз
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
18
Лесли Угочукву
ОП
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
80
Доган Алемдар
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Витесс - Ренн
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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