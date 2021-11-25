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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ренн - Витесс
Ренн - Витесс: обзор матча 25 ноября 2021
Ренн
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига конференций, группа G, 5 тур
3 : 3
Завершен
Витесс
9'
Г. Лаборд
39'
Г. Лаборд
69'
Г. Лаборд
43'
Д. Хейсман
75'
Т. Бейтинк
90'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Витесс
90'
ГОЛ! 3:3!
Л. Опенда
Пас отдал
М. Манхоф
Желтая карточка
К. Сулемана
88'
83'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Р. Базур
Желтая карточка
В. Омари
82'
Замена
А. Трюффер
️️️️
М. Терье
82'
79'
Замена
М. Манхоф
️️️️
Д. Хейсман
75'
ГОЛ! 3:2!
Т. Бейтинк
Пас отдал
М. Виттек
Замена
Ж. Доку
️️️️
Л. Майер
73'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
73'
ГОЛ! 3:1!
Г. Лаборд
Пас отдал
Б. Сантамария
69'
68'
Желтая карточка
М. Виттек
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Ф. Тайт
63'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Б. Бурижо
62'
53'
Замена
Э. Даса
️️️️
Р. Япи
46'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Я. Гбоу
43'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хейсман
40'
Желтая карточка
Л. Опенда
ГОЛ! 2:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Б. Мелинг
39'
34'
Желтая карточка
Я. Расмуссен
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
М. Терье
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
80
Доган Алемдар
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
42
Миллион Манхоф
ЦФ
49
Джоб Фролинг
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гомис
24
Мелинг
17
Омари
21
Агер
14
Траоре
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
9
Лаборд
4-3-2-1
1
Хувен
27
Япи
14
Расмуссен
5
Ороз
32
Виттек
23
Базур
6
Тронстад
22
Беро
23
Хейсман
34
Гбоу
17
Опенда
29
Тайт
18
Угочукву
18
Угочукву
29
Тайт
11
Терье
3
Трюффер
3
Трюффер
11
Терье
27
Бурижо
7
Сулемана
7
Сулемана
27
Бурижо
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
14
Майер
11
Доку
11
Доку
14
Майер
27
Япи
2
Даса
2
Даса
27
Япи
23
Хейсман
42
Манхоф
42
Манхоф
23
Хейсман
34
Гбоу
29
Бейтинк
29
Бейтинк
34
Гбоу
23
Базур
8
Фредериксен
8
Фредериксен
23
Базур
Остались в запасе
Ренн
Витесс
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
80
Доган Алемдар
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
48
Найджел ван Хаверен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
49
Джоб Фролинг
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Лоик Баде
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
17
Анди Диуф
ЦФ
80
Доган Алемдар
ЦФ
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
49
Джоб Фролинг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Ренн - Витесс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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