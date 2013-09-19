Жульен Горью - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Жульен
|Фамилия
|Горью
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Метц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Жульен
|Фамилия
|Горью
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Метц
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 марта 1985 (37 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|8
|3
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2014
|1' -72'
|Генк (Генк)
|0:2
|Анжи (Махачкала)
|2'
|20.02.2014
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:0
|Генк (Генк)
|13.12.2013
|76' -90'
|Тун (Тун)
|0:1
|Генк (Генк)
|28.11.2013
|1' -90'
|Генк (Генк)
|3:1
|Динамо (Киев)
|40'
|08.11.2013
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|2:2
|Генк (Генк)
|24.10.2013
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:1
|Рапид (Вена)
|21'
|03.10.2013
|1' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Тун (Тун)
|55'
|19.09.2013
|31' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|Генк (Генк)
|62'