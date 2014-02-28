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Жульен Горью
Статистика
Жульен Горью - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1985 (41), Метц
#17 | Полузащитник
183 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генк
8
3
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
0 : 2
28.02.2014
Анжи
1' - 72'
2'
Лига Европы, 1/16 финала
Анжи
0 : 0
20.02.2014
Генк
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Тун
0 : 1
13.12.2013
Генк
76' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Генк
3 : 1
28.11.2013
Динамо К
1' - 90'
40'
Лига Европы, 4 тур
Рапид
2 : 2
08.11.2013
Генк
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Генк
1 : 1
24.10.2013
Рапид
1' - 90'
21'
Лига Европы, 2 тур
Генк
2 : 1
03.10.2013
Тун
1' - 90'
55'
Лига Европы, 1 тур
Динамо К
0 : 1
19.09.2013
Генк
31' - 90'
62'
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