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    Жульен Горью - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Жульен
    Фамилия Горью
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Основной
    Родной город Метц
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 марта 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 8 3 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.02.2014 1' -72' Генк (Генк) 0:2 Анжи (Махачкала)
    2'
    20.02.2014 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:0 Генк (Генк)
    13.12.2013 76' -90' Тун (Тун) 0:1 Генк (Генк)
    28.11.2013 1' -90' Генк (Генк) 3:1 Динамо (Киев)
    40'
    08.11.2013 1' -90' Рапид (Вена) 2:2 Генк (Генк)
    24.10.2013 1' -90' Генк (Генк) 1:1 Рапид (Вена)
    21'
    03.10.2013 1' -90' Генк (Генк) 2:1 Тун (Тун)
    55'
    19.09.2013 31' -90' Динамо (Киев) 0:1 Генк (Генк)
    62'
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