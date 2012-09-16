|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|10
|0
|0
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -84'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|01.12.2012
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|55'
|18.11.2012
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|90'
|10.11.2012
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|02.11.2012
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:5
|Спартак М (мол) (Москва)
|27.10.2012
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|5:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|90'
|30.09.2012
|1' -72'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|22' 72'
|21.09.2012
|1' -73'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|16.09.2012
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30'