Статистика по турнирам

Хорватия. Футбольная лига 2025/2026 Дания. Суперлига 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Хорватия. Футбольная лига 2024/2025 Дания. Суперлига 2023/2024 Дания. Суперлига 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Дания. Суперлига 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Дания. Суперлига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Дания. Плей-офф 2018/2019 Дания. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013