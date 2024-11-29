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Хорватия. Футбольная лига
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Истра 1961
Йосип Радошевич
Статистика
€ 800 тыс
Йосип Радошевич - статистика
Истра 1961
3 апреля 1994 (32), Сплит
#5 | Полузащитник
180 см | 74 кг
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Брондбю
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 0
29.11.2024
Ольборг
78' - 90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
2 : 2
24.11.2024
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
1 : 1
10.11.2024
Нордшелланд
1' - 57'
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
1 : 5
03.11.2024
Брондбю
1' - 72'
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
0 : 0
27.10.2024
Копенгаген
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
1 : 0
21.10.2024
Брондбю
1' - 74'
Дания. Суперлига, 11 тур
Брондбю
2 : 0
06.10.2024
Мидтьюлланд
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
4 : 1
30.09.2024
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Силькеборг
3 : 3
22.09.2024
Брондбю
1' - 63'
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 0
15.09.2024
Сендерийск
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Копенгаген
3 : 1
01.09.2024
Брондбю
1' - 46'
Дания. Суперлига, 6 тур
Брондбю
2 : 2
25.08.2024
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Ольборг
0 : 4
18.08.2024
Брондбю
84' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
0 : 1
11.08.2024
Орхус
1' - 83'
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
0 : 2
04.08.2024
Брондбю
78' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Брондбю
2 : 1
29.07.2024
Вайле
1' - 63'
Дания. Суперлига, 1 тур
Виборг
3 : 2
21.07.2024
Брондбю
75' - 90'
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