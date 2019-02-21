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Андре Пинту
Статистика
Андре Пинту - статистика
Завершил карьеру
5 октября 1989 (36)
#25 | Защитник
192 см
Португалия
Статистика
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Португалия. Примейра 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Португалия. Примейра 2015/2016
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Вильярреал
1 : 1
21.02.2019
Спортинг
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Спортинг
0 : 1
14.02.2019
Вильярреал
1' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Спортинг
3 : 0
13.12.2018
Ворскла
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Карабах
1 : 6
29.11.2018
Спортинг
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Арсенал
0 : 0
08.11.2018
Спортинг
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Спортинг
0 : 1
25.10.2018
Арсенал
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Ворскла
1 : 2
04.10.2018
Спортинг
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Спортинг
2 : 0
20.09.2018
Карабах
75' - 90'
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