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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - Спортинг
Карабах - Спортинг: обзор матча 29 ноября 2018
Карабах
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа E, 5 тур
1 : 6
Завершен
Спортинг
14'
А. Зубир
5'
Б. Дост (П)
20'
Б. Фернандеш
33'
Нани
65'
А. Диаби
75'
Б. Фернандеш
82'
А. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - Спортинг
82'
ГОЛ! 1:6!
А. Диаби
Пас отдал
Ж. Кабрал
75'
ГОЛ! 1:5!
Б. Фернандеш
65'
ГОЛ! 1:4!
А. Диаби
Желтая карточка
С. Славчев
49'
Желтая карточка
Мичел
43'
Желтая карточка
М. Эмрели
40'
33'
ГОЛ! 1:3!
Нани
28'
Желтая карточка
Б. Фернандеш
Желтая карточка
Г. Гараев
25'
20'
ГОЛ! 1:2!
Б. Фернандеш
ГОЛ! 1:1!
А. Зубир
Пас отдал
У. Геррье
14'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Дост
Желтая карточка
У. Геррье
4'
Желтая карточка
Я. Ржежничак
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
77
Уайлд-Дональд Геррье
ЦП
8
Мичел
ЦП
6
Симеон Славчев
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Махир Эмрели
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
25
Андре Пинту
ЦЗ
4
Джефферсон
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
12
Бас Дост
ЦФ
5
Абдулайе Диаби
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Карабах
13
Вагнер да Силва
ВР
25
Анси Аголли
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
19
Филип Озобич
АП
28
Джон Деларж
ЦФ
Спортинг
1
Ромэйн Салин
ВР
77
Жован Кабрал
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
90
Мигель Луиш
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
3-1-5-1
1
Халльдорсон
5
Медведев
14
Садыгов
52
Ржежничак
2
Гараев
77
Геррье
8
Мичел
6
Славчев
7
Абдуллаев
10
Зубир
11
Эмрели
4-1-2-2
40
Рибейро
4
Джефферсон
4
Коатес
76
Гаспар
25
Пинту
8
Гудель
8
Фернандеш
17
Нани
5
Диаби
12
Дост
Остались в запасе
Карабах
Спортинг
13
Вагнер да Силва
ВР
25
Анси Аголли
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
19
Филип Озобич
АП
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
77
Жован Кабрал
ЛВ
20
Карлос Манэ
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
90
Мигель Луиш
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
13
Вагнер да Силва
ВР
25
Анси Аголли
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
7
Джошгун Диниев
ЦП
10
Дани Кинтана
ЦП
19
Филип Озобич
АП
28
Джон Деларж
ЦФ
Остались в запасе
77
Жован Кабрал
ЛВ
20
Карлос Манэ
ПВ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Радосав Петрович
ОП
90
Мигель Луиш
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Карабах - Спортинг
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
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Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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