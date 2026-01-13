Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.01.26 / 31.12.26
Свободный агент
13.01.26 / -
Свободный агент
10.02.25 / 13.01.26
Свободный агент
11.07.22 / 10.02.25
Свободный агент
17.01.22 / 11.07.22
Свободный агент
07.07.21 / 17.01.22
Свободный агент
01.07.21 / 23.04.22
Свободный агент
08.02.20 / 01.07.21
Свободный агент
15.02.19 / 31.12.19
Аренда
21.08.18 / 08.02.20
500 тыс €
01.03.18 / 07.07.21
Свободный агент
01.01.17 / 01.03.18
Свободный агент
08.09.16 / 21.08.18
Без клуба
Свободный агент
01.07.16 / 08.09.16
Свободный агент
01.01.16 / 01.01.17
Свободный агент
16.11.15 / 01.07.16
Без клуба
Свободный агент
01.07.15 / 16.11.15
Свободный агент
02.02.15 / 01.07.15
Свободный агент
04.03.14 / 02.02.15
Свободный агент