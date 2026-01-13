Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мэй Малангу - трансферы

Завершил карьеру
1 мая 1989 (37)
#7 | Полузащитник
173 см
ЮАР
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
13.01.26 / 31.12.26
Окжетпес
Актобе
Свободный агент
13.01.26 / -
Окжетпес
Без клуба
Свободный агент
10.02.25 / 13.01.26
Астана
Окжетпес
Свободный агент
11.07.22 / 10.02.25
Шахтер Караганда
Астана
Свободный агент
17.01.22 / 11.07.22
Тараз
Шахтер Караганда
Свободный агент
07.07.21 / 17.01.22
Ордабасы
Тараз
Свободный агент
01.07.21 / 23.04.22
Ордабасы
Без клуба
Свободный агент
08.02.20 / 01.07.21
Лудогорец
Ордабасы
Свободный агент
15.02.19 / 31.12.19
Лудогорец
Ордабасы
Аренда
21.08.18 / 08.02.20
Динамо Бухарест
Лудогорец
500 тыс €
01.03.18 / 07.07.21
Окжетпес
Ордабасы
Свободный агент
01.01.17 / 01.03.18
Тобол
Окжетпес
Свободный агент
08.09.16 / 21.08.18
Без клуба
Динамо Бухарест
Свободный агент
01.07.16 / 08.09.16
Сент-Труйден
Без клуба
Свободный агент
01.01.16 / 01.01.17
Тараз
Тобол
Свободный агент
16.11.15 / 01.07.16
Без клуба
Сент-Труйден
Свободный агент
01.07.15 / 16.11.15
Коньяспор
Без клуба
Свободный агент
02.02.15 / 01.07.15
Гетеборг
Коньяспор
Свободный агент
04.03.14 / 02.02.15
Хельсингборг
Гетеборг
Свободный агент
01.01.11 / 01.01.13
Актобе
Окжетпес
?
01.01.10 / 01.01.11
Окжетпес
Актобе
?
Главные новости
Сборная России лишилась защитника
15:03
1
Селюк указал на трансферный промах «Спартака»
14:55
2
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
14:50
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
9
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
1
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
14
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+