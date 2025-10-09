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Северная Ирландия. Премьершип
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Данганнон Свифтс
Гаэль Бигиримана
Статистика
€ 150 тыс
Гаэль Бигиримана - статистика
Данганнон Свифтс
22 октября 1993 (32), Бужумбура
#5 | Полузащитник
Бурунди
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Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бурунди
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Бурунди
0 : 1
09.10.2025
Кения
1' - 85'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 4 тур
Сейшельские Острова
1 : 3
11.06.2024
Бурунди
Был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 3 тур
Кения
1 : 1
07.06.2024
Бурунди
1' - 90'
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