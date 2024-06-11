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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сейшельские Острова - Бурунди
Сейшельские Острова - Бурунди: обзор матча 11 июня 2024
Сейшельские Острова
11.06.2024, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 4 тур
1 : 3
Завершен
Бурунди
34'
A. Sudi
62'
B. Kanakimana
69'
B. Kanakimana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сейшельские Острова - Бурунди
79'
Замена
I. Donasiyano
️️️️
С. Нтибазонкиза
69'
ГОЛ! 0:3!
B. Kanakimana
62'
ГОЛ! 0:2!
B. Kanakimana
46'
Замена
B. Kanakimana
️️️️
M. Amissi
34'
ГОЛ! 0:1!
A. Sudi
Начало матча
Статистика матча Сейшельские Острова - Бурунди
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сейшельские Острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сейшельские Острова
0 : 2
30.09.2026
Шри-Ланка
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
10.10.2025
Кот-д'Ивуар
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Кения
5 : 0
09.09.2025
Сейшельские Острова
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Сейшельские Острова
0 : 4
03.09.2025
Габон
Бурунди
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
5 : 0
26.05.2026
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Габон
2 : 0
14.10.2025
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Бурунди
0 : 1
09.10.2025
Кения
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гамбия
2 : 0
09.09.2025
Бурунди
Информация о матче
Стадион:
Stade Municipal de Berkane, Berkane
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