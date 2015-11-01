Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алексей Хожаев - статистика

Завершил карьеру
20 июня 1994 (32)
#3 | Защитник
180 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Знамя Труда
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Знамя Труда
4 : 0
01.11.2015
Карелия
74' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Знамя Труда
2 : 3
21.10.2015
Строгино
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Коломна
2 : 0
17.10.2015
Знамя Труда
1' - 21'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Знамя Труда
3 : 2
11.10.2015
Спартак К
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Торпедо Вл
3 : 2
05.10.2015
Знамя Труда
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Знамя Труда
3 : 1
01.10.2015
Сочи
1' - 22'
4'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
Химки
2 : 0
27.09.2015
Знамя Труда
81' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Знамя Труда
0 : 1
21.09.2015
Текстильщик
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Домодедово
0 : 1
15.09.2015
Знамя Труда
76' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Волга
0 : 0
08.09.2015
Знамя Труда
84' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
25.08.2015
Знамя Труда
88' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Знамя Труда
2 : 3
18.08.2015
Москва
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Знамя Труда
0 : 2
04.08.2015
Псков
88' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Строгино
0 : 0
28.07.2015
Знамя Труда
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Знамя Труда
1 : 0
20.07.2015
ЦРФСО
90' - 90'
Главные новости
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
2
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
3
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
5
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
11
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+