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Евгений Костин - статистика

Завершил карьеру
25 марта 1994 (32)
#21 | Полузащитник
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Металлург Л
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Металлург Л
2 : 1
08.11.2015
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Динамо Бр
0 : 2
01.11.2015
Металлург Л
1' - 90'
13'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Металлург Л
3 : 3
25.10.2015
Витязь
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 14 тур
Калуга
0 : 1
18.10.2015
Металлург Л
85' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 13 тур
Металлург Л
1 : 1
11.10.2015
Чертаново
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 11 тур
Металлург Л
2 : 1
27.09.2015
Тамбов
89' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
Торпедо
0 : 0
21.09.2015
Металлург Л
82' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Металлург Л
0 : 0
14.09.2015
Рязань
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Орел
0 : 0
07.09.2015
Металлург Л
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Арсенал-2
0 : 0
17.08.2015
Металлург Л
1' - 46'
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Металлург Л
3 : 2
11.08.2015
Динамо Бр
1' - 75'
15'
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