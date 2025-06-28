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Роман Косянчук - статистика

Завершил карьеру
24 октября 1993 (32), Ашхабад
#37 | Полузащитник
181 см
Россия | Туркменистан
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Челябинск
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Челябинск
0 : 0
28.06.2025
Волгарь
1' - 120'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Волгарь
1 : 1
24.06.2025
Челябинск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Челябинск
1 : 2
14.06.2025
Машук-КМВ
1' - 55'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Велес
2 : 1
08.06.2025
Челябинск
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.06.2025
Волгарь
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Челябинск
1 : 0
24.05.2025
Родина-2
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Челябинск
1 : 5
18.05.2025
Спартак К
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Волга
0 : 1
11.05.2025
Челябинск
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Челябинск
2 : 1
04.05.2025
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Ленинградец
1 : 0
27.04.2025
Челябинск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Челябинск
3 : 1
23.04.2025
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Волгарь
0 : 0
19.04.2025
Челябинск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Челябинск
1 : 0
13.04.2025
Торпедо Миасс
1' - 46'
22'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Родина-2
2 : 0
06.04.2025
Челябинск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Спартак К
3 : 1
30.03.2025
Челябинск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Челябинск
0 : 0
23.03.2025
Волга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Кубань
0 : 1
16.03.2025
Челябинск
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Челябинск
1 : 2
09.03.2025
Ленинградец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 2
02.03.2025
Челябинск
Был в запасе
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