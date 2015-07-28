Зелимхан Ахкильгов - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Зелимхан
|Отчество
|Бесланович
|Фамилия
|Ахкильгов
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Вес
|68
|Имя
|Зелимхан
|Отчество
|Бесланович
|Фамилия
|Ахкильгов
|Команда
|Ангушт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|170
|Вес
|68
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ангушт
|11
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|1' -89'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|Терек-2 (Грозный)
|18.10.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|2:1
|Ангушт (Назрань)
|04.10.2015
|90' -90'
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|2:2
|Ангушт (Назрань)
|21.09.2015
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Ангушт (Назрань)
|90'
|14.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:0
|Ангушт (Назрань)
|07.09.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|01.09.2015
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Ангушт (Назрань)
|12.08.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.08.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|1:2
|Ангушт (Назрань)
|61'
|28.07.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|0:1
|Афипс (Афипский)
|13'
|21.07.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:2
|Ангушт (Назрань)
|45'