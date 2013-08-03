|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|23.11.2013
|46' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|2:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.11.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|19.10.2013
|69' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|04.10.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Локомотив (мол) (Москва)
|24.09.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|20.09.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|31.08.2013
|80' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|17.08.2013
|82' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|03.08.2013
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|27.07.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)