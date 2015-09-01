Дмитрий Михайленко - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Михайленко
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1995 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|66
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Михайленко
|Команда
|Спартак-Нальчик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 января 1995 (28 лет)
|Рост
|172
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черноморец
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Черноморец (Новороссийск)
|01.11.2015
|81' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|18.10.2015
|90' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Алания (Владикавказ)
|11.10.2015
|83' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Афипс (Афипский)
|21.09.2015
|46' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|5:0
|Черноморец (Новороссийск)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Астрахань (Астрахань)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|01.09.2015
|73' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|СКА (Ростов-на-Дону)
|25.08.2015
|Был в запасе
|Ангушт (Назрань)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|28.07.2015
|87' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|20.07.2015
|88' -90'
|Дружба (Майкоп)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)