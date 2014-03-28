Милош Йокич - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Йокич
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Йокич
|Команда
|Металлург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлург
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2014
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|2:0
|Металлург (Запорожье)
|03.05.2014
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|23.04.2014
|46' -90'
|5:0
|Металлург (Запорожье)
|20.04.2014
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:3
|Металлист (Харьков)
|16.04.2014
|1' -90'
|Металлург (Запорожье)
|0:1
|Говерла (Ужгород)
|71'
|12.04.2014
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Металлург (Запорожье)
|06.04.2014
|1' -65'
|Черноморец (Одесса)
|3:0
|Металлург (Запорожье)
|28.03.2014
|79' -90'
|Металлург (Запорожье)
|1:0
|Таврия (Симферополь)