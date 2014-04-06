Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Металлург
Черноморец - Металлург: обзор матча 06 апреля 2014
Черноморец
06.04.2014, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Металлург
3'
А. Гай
20'
А. Антонов
83'
А. Гай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлург
90'
+2
Вторая желтая
И. Коротецкий
Замена
Р. Валеев
️️️️
В. Аржанов
88'
Замена
П. Ребенок
️️️️
О. Данченко
84'
ГОЛ! 3:0!
А. Гай
Пас отдал
А. Антонов
83'
69'
Замена
Лео
️️️️
Сержио
65'
Замена
И. Матяж
️️️️
М. Йокич
Желтая карточка
В. Аржанов
53'
44'
Желтая карточка
С. Рудыка
31'
Желтая карточка
И. Коротецкий
ГОЛ! 2:0!
А. Антонов
Пас отдал
Л. Матос
20'
11'
Замена
Н. Татарков
️️️️
Е. Писоцкий
ГОЛ! 1:0!
А. Гай
Пас отдал
О. Данченко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Металлург
12
Евгений Боровик
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
77
Сержио
ЛП
14
Виталий Гавриш
ОП
55
Милош Йокич
ОП
42
Евгений Писоцкий
ПП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
21
Юрий Штурко
ЦФ
9
Сергей Рудыка
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
61
Евгений Смирнов
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Металлург
1
Максим Старцев
ВР
33
Дмитрий Ульянов
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
20
Иван Матяж
ЦП
11
Алексей Годин
ЦП
30
Лео
ЦФ
24
Руслан Платон
ЦФ
3-2-4-1
22
Безотосный
2
Ковальчук
4
Тейку
3
Лео Матос
77
Кутас
22
Зубейко
17
Аржанов
8
Ковальчук
94
Данченко
19
Гай
69
Антонов
2-2-2-4
12
Боровик
13
Коротецкий
18
Каплиенко
14
Гавриш
55
Йокич
42
Писоцкий
77
Сержио
9
Рудыка
21
Штурко
28
Юсов
80
Приёмов
94
Данченко
82
Ребенок
82
Ребенок
94
Данченко
17
Аржанов
88
Валеев
88
Валеев
17
Аржанов
77
Сержио
30
Лео
30
Лео
77
Сержио
42
Писоцкий
11
Татарков
11
Татарков
42
Писоцкий
55
Йокич
20
Матяж
20
Матяж
55
Йокич
Остались в запасе
Черноморец
Металлург
22
Владислав Кабаев
АП
61
Евгений Смирнов
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
33
Дмитрий Ульянов
ЦЗ
1
Максим Старцев
ВР
11
Алексей Годин
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Олег Таран
Остались в запасе
22
Владислав Кабаев
АП
61
Евгений Смирнов
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Остались в запасе
33
Дмитрий Ульянов
ЦЗ
1
Максим Старцев
ВР
11
Алексей Годин
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Олег Таран
Статистика матча Черноморец - Металлург
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Металлург
Украина. Кубок, 1/16 финала
Металлург
1 : 2
18.09.2025
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Металлург
0 : 3
15.05.2016
Карпаты
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
07.05.2016
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлург
0 : 3
30.04.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Олимпик
0 : 0
23.04.2016
Металлург
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Абдула
(Харьков)
Стадион:
Черноморец
Новости команд
Все
Черноморец
Металлург
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Экс-голкипер «Ростова» возглавил запорожский «Металлург»
2016.07.12 12:36
«Кубань» подтвердила трансфер полузащитника запорожского «Металлурга»
2016.01.16 12:35
Полузащитник молодежной сборной Украины пополнил ряды «Кубани»
2016.01.13 16:11
2
Запорожский «Металлург» исключен из розыгрыша УПЛ
2015.12.17 00:11
4
Главный тренер «Металлурга»: «Директор матча сказал, что на игру с «Волынью» поставлено 500 тысяч»
2015.11.30 04:43
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+