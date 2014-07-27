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    Александр Надь - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Александр
    Отчество Арпадович
    Фамилия Надь
    Команда Говерла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 190
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 3 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:2 Заря (Луганск)
    19.04.2015 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:1 Говерла (Ужгород)
    10.04.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:1 Мариуполь (Мариуполь)
    03.04.2015 Был в запасе Олимпик (Донецк) 1:2 Говерла (Ужгород)
    14.03.2015 Был в запасе Говерла (Ужгород) 2:2 Металлист (Харьков)
    08.03.2015 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Говерла (Ужгород)
    01.03.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Металлург (Запорожье)
    02.08.2014 1' -88' Металлург (Запорожье) 2:1 Говерла (Ужгород)
    27.07.2014 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:2 Карпаты (Львов)
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