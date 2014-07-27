Александр Надь - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Отчество
|Арпадович
|Фамилия
|Надь
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
|Имя
|Александр
|Отчество
|Арпадович
|Фамилия
|Надь
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 сентября 1985 (37 лет)
|Рост
|190
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|3
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Заря (Луганск)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|10.04.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|03.04.2015
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|1:2
|Говерла (Ужгород)
|14.03.2015
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Металлист (Харьков)
|08.03.2015
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Говерла (Ужгород)
|01.03.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Металлург (Запорожье)
|02.08.2014
|1' -88'
|Металлург (Запорожье)
|2:1
|Говерла (Ужгород)
|27.07.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Карпаты (Львов)