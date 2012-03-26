|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Луч
|8
|1
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2012
|1' -54'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Луч (Владивосток)
|21.05.2012
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Волгарь-Газпром (Астрахань)
|08.05.2012
|68' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:2
|Химки (Химки)
|26.04.2012
|1' -46'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|20.04.2012
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|13.04.2012
|1' -84'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Луч (Владивосток)
|07.04.2012
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|Черноморец (Новороссийск)
|26.03.2012
|1' -62'
|Луч (Владивосток)
|1:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|64' 19' 62'