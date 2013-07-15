|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2013
|77' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|Томь (мол) (Томск)
|23.08.2013
|1' -81'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.08.2013
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|5:1
|Томь (мол) (Томск)
|02.08.2013
|1' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|26.07.2013
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Томь (мол) (Томск)
|19.07.2013
|46' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:2
|Академия Кубань (Краснодар)
|15.07.2013
|82' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)