Сергей Вовкодав - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Вовкодав
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Вовкодав
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 июля 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|26.04.2015
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|18.04.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:1
|Металлург (Донецк)
|10.04.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.04.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:6
|Шахтер (Донецк)
|15.03.2015
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|5:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|07.03.2015
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:1
|Заря (Луганск)
|27.02.2015
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)