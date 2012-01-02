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    Джейк Кин - статистика

    #34 | Вратарь
    Имя Джейк
    Фамилия Кин
    Команда Мэнсфилд Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 февраля 1991 (32 года)
    Рост 195
    Вес 94
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
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