Джейк Кин - статистика
#34 | Вратарь
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Кин
|Команда
|Мэнсфилд Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|195
|Вес
|94
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Кин
|Команда
|Мэнсфилд Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|195
|Вес
|94
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|1
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|07.05.2012
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|29.04.2012
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|21.04.2012
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Норвич Сити (Норвич)
|14.04.2012
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|10.04.2012
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:3
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|07.04.2012
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|02.01.2012
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)