Илья Канделаки - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Канделаки
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 декабря 1981 (41 год)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Имя
|Илья
|Фамилия
|Канделаки
|Команда
|Кешля
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 декабря 1981 (41 год)
|Рост
|181
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.12.2009
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:0
|Галатасарай (Стамбул)
|03.12.2009
|Был в запасе
|Динамо (Бухарест)
|2:1
|Штурм (Грац)
|05.11.2009
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|01.10.2009
|1' -90'
|Галатасарай (Стамбул)
|1:1
|Штурм (Грац)
|17.09.2009
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|Динамо (Бухарест)
|27.08.2009
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Штурм (Грац)
|20.08.2009
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|1:1
|Металлист (Харьков)