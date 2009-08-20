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    Илья Канделаки - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Илья
    Фамилия Канделаки
    Команда Кешля
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 декабря 1981 (41 год)
    Рост 181
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.12.2009 1' -90' Штурм (Грац) 1:0 Галатасарай (Стамбул)
    03.12.2009 Был в запасе Динамо (Бухарест) 2:1 Штурм (Грац)
    05.11.2009 1' -90' Штурм (Грац) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    01.10.2009 1' -90' Галатасарай (Стамбул) 1:1 Штурм (Грац)
    17.09.2009 1' -90' Штурм (Грац) 0:1 Динамо (Бухарест)
    27.08.2009 1' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Штурм (Грац)
    20.08.2009 1' -90' Штурм (Грац) 1:1 Металлист (Харьков)
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