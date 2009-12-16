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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Галатасарай
Штурм - Галатасарай: обзор матча 16 декабря 2009
Штурм
16.12.2009, среда, 21:00
Лига Европы, группа F, 6 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
21'
Д. Байхлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Галатасарай
Желтая карточка
Х. Буква
Замена
С. Фода
️️️️
Д. Байхлер
Замена
М. Вайнбергер
️️️️
Я. Яншер
Желтая карточка
Г. Шильденфельд
Замена
Х. Балта
️️️️
С. Четин
Замена
Х. Буква
️️️️
К. Лаврич
Замена
Э. Гюнгер
️️️️
Э. Алпарслан
Замена
М. Сарп
️️️️
Т. Линдерот
Желтая карточка
К. Лаврич
Желтая карточка
А. Хольцл
ГОЛ! 1:0!
Д. Байхлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
1
Кристиан Гратцей
ВР
18
Илья Канделаки
ЛЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
17
Мартин Эренрайх
ПЗ
89
Якоб Яншер
ЛП
6
Петр Глинка
ЦП
6
Мануэль Вебер
ЦП
8
Андреас Хольцл
ПП
30
Клемен Лаврич
ЦФ
28
Даниэль Байхлер
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Галатасарай
1
Айкут Эрчетин
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
76
Сервет Четин
ЦЗ
21
Эмре Ашык
ЦЗ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
39
Сердар Эйлик
ЛВ
8
Барыш Эзбек
ЦП
6
Тобиас Линдерот
ЦП
18
Айхан Акман
ЦП
12
Абдул-Кадер Кейта
ПВ
17
Айдын Йилмаз
ЦФ
Главный тренер
Франк Райкард
Штурм
25
Уве Кропфхофер
ВР
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
0
Фабиан Ламотте
ПЗ
10
Харис Буква
ЛП
29
Сандро Фода
ЦП
26
Марвин Вайнбергер
ЦФ
Галатасарай
86
Юфук Чейлан
ВР
22
Хакан Балта
ЦЗ
4
Эмре Гюнгер
ЦЗ
16
Мустафа Сарп
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
4-4-2
1
Гратцей
18
Канделаки
23
Шильденфельд
6
Зоннляйтнер
17
Эренрайх
89
Яншер
6
Глинка
6
Вебер
8
Хольцл
28
Байхлер
30
Лаврич
4-3-2-1
1
Эрчетин
60
Алпарслан
76
Четин
21
Ашык
88
Эркин
8
Эзбек
6
Линдерот
18
Акман
12
Кейта
39
Эйлик
17
Йилмаз
89
Яншер
26
Вайнбергер
26
Вайнбергер
89
Яншер
28
Байхлер
29
Фода
29
Фода
28
Байхлер
30
Лаврич
10
Буква
10
Буква
30
Лаврич
76
Четин
22
Балта
22
Балта
76
Четин
60
Алпарслан
4
Гюнгер
4
Гюнгер
60
Алпарслан
6
Линдерот
16
Сарп
16
Сарп
6
Линдерот
Остались в запасе
Штурм
Галатасарай
25
Уве Кропфхофер
ВР
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
0
Фабиан Ламотте
ПЗ
Главный тренер
Франко Фода
86
Юфук Чейлан
ВР
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Франк Райкард
Остались в запасе
25
Уве Кропфхофер
ВР
5
Марк Преттенталер
ЦЗ
5
Фердинанд Фельдхофер
ЦЗ
0
Фабиан Ламотте
ПЗ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
5
Мехмет Топал
ЦП
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Франк Райкард
Статистика матча Штурм - Галатасарай
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
- : -
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Дарко Чеферин
(Крань)
Стадион:
Меркур Арена
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Галатасарай
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